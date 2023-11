Sciarra a Unimc, 'luogo per seminare la cultura costituzionale'

"Questo è il luogo per seminare la cultura costituzionale". Lo ha detto in conclusione della sua lectio magistralis la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra davanti a un pubblico di studenti e studentesse dell'Università di Macerata, accolti dall'abbraccio ideale della Loggia del Grano. Oggi, infatti, l'ateneo ha festeggiato la riapertura dell'ottocentesca sede che attualmente ospita il Dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e delle relazioni internazionali e che è stata totalmente modernizzata con un investimento di cinque milioni e mezzo di euro, finanziati grazie a fondi Europei assegnati dalla Regione Marche, fondi ministeriali e di ateneo. Un luogo ideale, quindi, per accogliere le parole della presidente.

"Siamo qui a festeggiare in questo posto bellissimo - ha aggiunto Sciarra -. Vorrei raggiungere gli studenti con un messaggio di fiducia nelle istituzioni, invitarli ad essere cittadini attivi e consapevoli".

Per Sciarra è stata la terza visita all'Ateneo maceratese: la prima, nel 2017, in occasione dell'intervento della giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Sonia Sotomayor; la seconda per l'edizione 2021 delle Alberico Gentili Lectures. Al centro della riflessione di oggi temi come l'importanza del confronto con le Corti e il diritto europeo e degli accordi internazionali che pongono al centro la persona e i diritti umani.

"Le Costituzioni sono parte di un'identità nazionale, ma anche di un'identità europea, in un'ottica di condivisione e convergenza ancora più importanti nel contesto drammatico che attraversiamo", ha rimarcato Sciarra. La presidente ha sottolineato anche l'importanza della responsabilità nei confronti delle "future generazioni", un concetto introdotto all'articolo 9 della Carta con la revisione del 2022, che pone tra i principi fondamentali la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.



