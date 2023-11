In 4 occupano cabina elettrica a Fermo, denunciati

Quattro senzatetto che avevano travato rifugio in un cabina dell'energia elettrica a San Tommaso di Fermo sono stati scoperti dalla polizia, dopo una segnalazione di danneggiamento e occupazione della struttura.

Sul luogo sono subito intervenuti gli investigatori della Squadra Mobile e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che hanno fatto irruzione nella cabina.

I quattro occupanti sono un 45enne marocchino, un tunisino di 40 anni, già noti alle forze dell'ordine, un algerino di 38 anni e un 23enne italiano, residente nel Fermano. Considerato che stavano commettendo un reato, occupazione di di un bene pubblico, sono stati perquisiti: i primi due sono stati trivati in possesso di un coltello della lunghezza complessiva di 27 cm ed una tronchese della lunghezza di 16 cm.

Sono stati tutti denunciati per l'occupazione del bene pubblico, per i due in possesso di coltello e tronchese è scatta la denuncia anche per possesso di oggetti atti ad offendere. La Polizia di Stato ha interpellato immediatamente la compagnia energetica che ha provveduto alla messa in sicurezza , successivamente alla messa in sicurezza della cabina elettrica.



