Il sindaco di Ascoli completa la Maratona di New York

"Un sogno che si realizza! Terminare la Maratona di New York è qualcosa di davvero indescrivibile!". Il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti esulta su facebok per avere partecipato e completato la Maratona di New York.

"E' un incredibile iniezione di adrenalina, fiducia ed energia, per ripartire con ancor più voglia di fare bene per la nostra fantastica città!" aggiunge. "Un saluto dalla Grande Mela a tutti voi!" conclude, taggando la società sportiva Asd Picchiorunning.



