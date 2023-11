Il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Arena Sferisterio, ha nominato oggi Paolo Gavazzeni direttore artistico del 60/o Macerata Opera Festival.

Bergamasco, diplomato in pianoforte principale al Conservatorio della sua città, Paolo Gavazzeni è laureato in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano con una tesi sul rapporto di lavoro tra Enti Lirici e masse artistiche. Dopo un'esperienza professionale di quattro anni come direttore artistico del canale televisivo Tele+ 3 Classica, nel 2000 entra all'Accademia del Teatro alla Scala dove svolge per due anni il ruolo di coordinatore artistico. Nel 2002 viene chiamato a far parte della Direzione artistica del Teatro alla Scala dove rimarrà fino alla fine del 2011 con la qualifica di responsabile dei servizi musicali e dell'attività quotidiana del Teatro. Dal 2012 al 2016 ha ricoperto l'incarico di direttore artistico della Fondazione Arena di Verona e dal novembre dello stesso anno è stato nominato direttore artistico del canale televisivo Classica HD, in onda sulla piattaforma televisiva di Sky.

Dal sodalizio artistico con Piero Maranghi hanno preso forma numerose regie di spettacoli d'opera a partire da Aida di Verdi al Teatro Coccia di Novara (2016), Manon Lescaut di Puccini al Teatro Massimo Bellini di Catania (2017), sino alle più recenti per La Cenerentola di Rossini, La traviata di Verdi e Adriana Lecouvreur di Cilea al Teatro Bellini di Catania (2019, 2021 e 2022), La bohème al Teatro Regio di Torino (2020), Il tabarro al Teatro Filarmonico di Verona (2021), Don Giovanni al Teatro Comunale di Sassari (2022).



