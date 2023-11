"Aurora boreale dalla spiaggia di Gabicce Mare! Un fenomeno raro, visibile fino a latitudini molto basse. Non succedeva un fenomeno simile da oltre 30 anni". Il sindaco Domenico Pascuzzi ha postato sulla sua pagina facebook due foto del litorale dominato dala caratteristica luminosità diffusa. Il primo cittadino ringrazia gli autori dei due scatti: Niccolò Ubalducci e Marco Pierfelici "per la seconda foto in notturna".



