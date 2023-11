'Anna dei Miracoli' ad Ancona per 60 anni Lega del Filo d'Oro

la Lega del Filo d'Oro, fondazione che si occupa delle persone sordocieche e minorate plurisensoriali, riporta a teatro la vita di Helen Keller (1880-1968), l'attivista sordocieca divenuta il simbolo del riscatto e dell'emancipazione dei disabili con la piece più famosa a lei dedicata: 'Anna dei Miracoli' in una produzione de la Pirandelliana. Lo spettacolo, in scena al Teatro delle Muse di Ancona, il 9 novembre riprende una tournée avviata nel 2019, ma poi interrotta a causa del covid dopo una cinquantina di date e contemporaneamente lancia le celebrazioni per i 60 anni dell'ente, che cadono il propssimo anno.

Il dramma, scritto da William Gibson e presentato per la prima volta a New York nel 1959 (l'anno dopo in Italia), per essere poi rilanciato in vari film, adattamenti tv e produzioni teatrali, narra la storia vera di Helen, divenuta sordocieca quando aveva due anni. Nata in Alabama da una famiglia benestante, era stata viziata dai suoi genitori che non sapendo come comunicare con lei le avevano concesso ogni capriccio fino alla decisione di far entrare nella sua vita la giovane Anne Sullivan, proveniente da un centro specializzato di Boston ed essa stessa reduce da un'infanzia funestata dalla sordità. Sarà lei a compiere il miracolo di far capire alla bambina come comunicare e abbinare i concetti attraverso il tatto, tanto che Helen Keller diverrà poi un brillante avvocato portando la causa dei diritti civili e della disabilità in tutto il mondo.

"Abbiamo voluto indagare e approfondire - dice la regista Emanuela Giordano - il rapporto tra Helen e i suoi genitori, come esempio di tutti quelli che si trovano ad affrontare la 'diversità' di un figlio e devono scegliere come rapportarsi con lui". Un'esperienza che gli attori - Mascia Musy (Anne Sullivan), Anna Mallamaci (Helen), Laura Nardi e Fabrizio Coniglio - hanno potuto conoscere grazie ad una lunga frequentazione con le famiglie del Centro della Lega del Filo d'Oro di Osimo. La piece è dedicata a Sabina Santilli, sordocieca e fondatrice dell'ente: 'la nostra Helen Keller', ha detto oggi Aldo Grassini, presidente del Museo Tattile Statale Omero. Dopo Ancona lo spettacolo sarà a Torino, Napoli, Locarno, Asti e Roma.



