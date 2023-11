Ultimo saluto alla 15enne bengalese suicida, con padre indagato

Ultimo saluto, oggi alla camera mortuaria di Ancona, alla 15enne bengalese morta suicida nei giorni scorsi dopo un volo dal terzo piano della casa in cui abitava con la famiglia. Il padre, operaio in una dei cantieri navali cittadini, è indagato dalla Procura di Ancona per istigazione al suicidio: il sospetto è che il gesto dell'adolescente sia dovuto alla prospettiva di un matrimonio combinato. Ma oggi, dopo una brevissima preghiera, tutti girati verso la Mecca, l'uomo è apparso molto provato all'uscita dall'obitorio, sorretto da due amici, mentre la moglie urlava, abbracciata al figlio.

"Nozze combinate? Non è vero. Mia figlia era troppo giovane" ha detto il padre, secondo quanto riferiscono oggi alcuni media.

Eppure della vicenda si erano interessati anche i servizi sociali del Comune di Ancona, dopo che la ragazzina, lo scorso anno, mentre frequentava la terza media, si era confidata con una insegnante. Il fatto era stato segnalato alla Procura minorile, che aveva disposto il divieto di espatrio per la ragazzina. Era stato anche avviato un percorso con un consultorio familiare, al termine del quale i genitori erano stati dichiarati idonei ad esercitare la potestà genitoriale.





