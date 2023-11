Sorvegliato speciale a spasso nella movida Civitanova, arrestato

Un 45enne sorvegliato speciale, pregiudicato, con obbligo di soggiorno a Tolentino (Macerata), è stato sorpreso dsi carabinieri mentre passeggiava a Civitanova Marche, nella zona della movida. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Civitanova Marche, lo hanno notato durate un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. Alla richiesta di fornire le proprie generalità, il 45enne ha cercato di dissimulare la propria identità, riferendo di non aver con sé i documenti personali.

Tuttavia, condotto in caserma per accertamenti, non ha potuto negare. Tratto in arresto, è stato ricondotto presso la sua abitazione nel Comune di Tolentino, in regime di arresti domiciliari ed in attesa dell'udienza di convalida.



