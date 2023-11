Cenerentola #25, Rof celebra anniversario produzione di Ronconi

Il Rossini Opera Festival celebra il 25/o anniversario di una storica edizione de La Cenerentola con la regia di Luca Ronconi, andata in scena a Pesaro nel 1998.

Il progetto Cenerentola #25 si terrà dal 7 al 30 novembre con un percorso di divulgazione dei contenuti storici e artistici legati all'opera lirica quale simbolo del patrimonio culturale italiano nel mondo anche tramite tecnologie digitali.

La Cenerentola andò in scena con la regia di Luca Ronconi, le scene di Margherita Palli e i costumi di Carlo Diappi il 10 agosto 1998 al Palafestival. Carlo Rizzi diresse l'Ort-Orchestra della Toscana e il Coro da Camera di Praga. Nel cast Juan Diego Flórez, Alessandro Corbelli, Bruno Praticò, Vesselina Kasarova.

Martedì 7 novembre alle 20 al Multiplex Giometti Cinema sarà trasmessa la ripresa Rai dello spettacolo riproposto al Rof nel 2000, con un cast quasi tutto rinnovato, tranne Flórez e Praticò, e con Sonia Ganassi (Cenerentola).

Mercoledì 8 novembre alle 18.30 nella Sala della Repubblica del Teatro Rossini si terrà il Rof Talk 'La Cenerentola 25 anni dopo', con la partecipazione di Luigi Ferrari, presidente dell'Istituto Nazionale Studi Verdiani, Angelo Foletto, presidente dell'Associazione nazionale critici musicali, Ilaria Narici, direttore scientifico della Fondazione Rossini, Ernesto Palacio, sovrintendente del Rof. Sarà presentato il progetto interattivo realizzato per il Rof dalla digital agency Indici Opponibili: una piattaforma didattica da utilizzare per il programma di formazione Crescendo per Rossini.

Giovedì 9 novembre alle 21 al Teatro Rossini una selezione di brani della Cenerentola con giovani interpreti formati nell'Accademia Rossiniana Alberto Zedda: Chiara Tirotta, Pietro Adaini, Giuseppe Toia, Matteo Mancini, Giacomo Nanni. Al pianoforte Alessandro Uva. Domenica 12 novembre alle 18 al Teatro Rossini recital del pianista Francesco Libetta dal titolo Rossini e dintorni. Seguiranno due appuntamenti di promozione internazionale al Consolato d'Italia a New York (lunedì 27 novembre) e all'Ambasciata d'Italia a Berlino (giovedì 30 novembre). Si parlerà del programma dettagliato del Rof 2024 e di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura.



