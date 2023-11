Consegnate onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica

Consegnate oggi, in occasione del 4 novembre, Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, durante una a cerimonia in Prefettura ad Ancona. Sono 24 gli insigniti tra Cavalieri, Ufficiali e un Commendatore che si sono distinti per particolari meriti morali, professionali e culturali: suore, ristoratori, carabinieri, medici, impiegati.

Tra i più noti Suor Pia, al secolo Loriana Maria Villani, storica responsabile dela Mensa del Povero di Ancona, ed Edoardo Rubini, ristoratore ma anche volontario del salvataggio in mare a Portonovo, nominati rispettivamente Cavaliere e Ufficiale.

Cavalieri anche l'ufficiale di Marina Varo Benucci, la fisioterapista Emanuela Bertino; Giovanni Bomprezzi, direttore generale della fondazione Caritas di Senigallia; Alessandro Bozzi, terapista di riabilitazione neuropsichiatrica; Giulietta Breccia, dirigente scolastico in pensione; Massimo Candura, luogotenente carica speciale dell'Arma dei Carabinieri di Senigallia; Gianluca Cinti, commissario della polizia di Stato di Ancona; Paolo Fagioli, ingegnere; Carlo Lecca, colonnello dei carabinieri; Caro Lenci artigiano tipografo a riposo di Corinaldo; Michele Maria Luchetti Gentiloni, dirigente medico e docente universitario; Maria Elisabetta Megna, tecnico sanitario di Ancona; Massimiliano Olivieri, vice questore della polizia di Stato; Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro Urbino; Graziano Pierucci, di Castelfidardo, tecnico sanitario; Barbara Rotatori, architetto; Lorenza Scalini, fisioterapista osimana. Luisiana Sebastianelli, pensionata.

Sono stati nominati ufficiali Simona Calcagnini, viceprefetto; Giancarlo Mariani, ragioniere;io in quiescenza dal 2015; Italo Tanoni, ex dirigente tecnico ispettivo del Miur.

Commendatore, infine, Franco Varano, ragioniere di Montemarciano, procuratore speciale del gruppo Mondialpol. Le onorificenze sono state consegnate dal viceprefetto vicario Daniele Garra. Il prefetto Darco Pellos ha seguito la cerimonia da remoto per motivi di salute e ha preso la parola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA