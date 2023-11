100 bambini marchigiani tra i 7mila a incontro con il Papa

Saranno 100 i bambini marchigiani che, lunedì 6 novembre, incontreranno Papa Francesco a Roma, nell'Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di I bambini incontrano il Papa. All'evento prenderanno parte oltre 7 mila bambini provenienti da 84 Paesi. Il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia - società del proprio Polo Passeggeri - sarà il vettore principale dell'evento: otto i treni straordinari (con circa 4mila bambini) e 30 gli autobus speciali (con 1.450 bambini) che accompagneranno i giovanissimi protagonisti della giornata verso l'incontro con il Santo Padre.

I bambini marchigiani partiranno dai piazzali delle stazioni ferroviarie di Ancona e di Ascoli Piceno alle ore 7.45 a bordo di due autobus di Busitalia, la società di trasporto su gomma del Gruppo Fs che assicura ogni giorno quasi 10 mila corse bus in tutta Italia.

"La giornata sarà un'onda di pace, un sorriso di pace. Un momento speciale in cui i bambini saranno al centro - ha dichiarato padre Enzo Fortunato, coordinatore dell'evento - ma anche un'opportunità per tutti gli adulti di crescere, di riscoprire l'importanza della purezza, dell'innocenza e dell'amore che solo i più piccoli possono portare nel mondo.

Sarà un appuntamento dedicato a nutrire la speranza e a costruire un futuro migliore per tutti noi attraverso l'ispirazione che i bambini possono offrire".

Durante l'evento, dove si esibiranno sul palco il Piccolo Coro dell'Antoniano e il cantante Mr. Rain, quattordici bambini di diverse nazionalità rivolgeranno alcune domande al Santo Padre sui temi a loro più cari: ambiente, pace, fratellanza universale e diseguaglianze sociali. L'incontro è organizzato in sinergia con il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, la Comunità di Sant'Egidio, la Cooperativa Auxilium, Trenitalia e Busitalia (società del Gruppo FS Italiane), gli Uffici Scolastici Regionali e con il sostegno del mondo francescano, della Fondazione PerugiAssisi e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA