Marche, 140 interventi dei vigili del fuoco per pioggia e vento

Sono circa 140 gli interventi svolti la scorsa notte dai vigili del fuoco marchigiani per fronteggiare le richieste di soccorso causate dal forte vento e dalla pioggia che ha interessato le Marche soprattutto nella fascia collinare. Gli interventi effettuati sono stati per alberi o rami caduti sulle sedi stradali, infissi o coppi pericolanti, insegne danneggiate. Al momento non si segnalano particolari criticità, spiegano i vigili del fuoco. Al momento, anche se il vento resta forte in alcune zone, la situazione sta tornando alla normalità. Alle ore 8 di stamane erano stati effettuati 37 interventi nella provincia di Pesaro urbino, 39 in quella di Ancona, 23 in quella di macerata, 21 in quella di Fermo, 17 in quella di Ascoli Piceno.



A Fiastra il sindaco Sauro Scaficchia ringrazia la protezione civile, dopo una notte di tormenta a a causa del forte vento, con alberi caduti, rami spezzati e interruzione della viabilità stradale e dell'energia elettrica. "Ancora una volta debbo ringraziare la Protezione civile per il pronto intervento che ha saputo mettere in campo, agendo con competenza e celerità per assicurare, per quanto possibile, il ripristino di una di normalità", dice. "Poter contare su queste persone, che sono state in piedi sino a notte fonda per risolvere le diverse criticità causate dal maltempo, rappresenta una sicurezza per tutta la cittadinanza - aggiunge -. In accordo con i vigili del fuoco, già impegnati su tanti altri fronti, sono intervenuti dando prova di grande professionalità".

