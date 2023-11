Falso allarme bomba ad Ancona per valigetta abbandonata

Falso allarme bomba oggi pomeriggio ad Ancona. A farlo scattare è stata la segnalazione di una valigetta abbandonata nel portico del palazzo dell'Enel in via Giordano Bruno. A notarla è stato un passante che ha chiamato il 112. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile con il Nucleo Antisabotaggio e le Volanti della polizia, la polizia locale ha chiuso un pezzo di strada a scopo precauzionale. Gli artificeri hanno esaminato la valigetta che è stata aperta con un robot: ma dentro non c'era esplosivo, solo alcuni effetti personali. In poco tempo la strada è stata riaperta al traffico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA