Aeroitalia, 'da 1 dicembre riprendiamo voli Ancona-Barcellona'

Aeroitalia ci ripensa: dopo l'annuncio choc di cancellazione dei collegamenti internazionali di Ancona con Bucarest, Barcellona e Vienna dal 13 novembre (voli avviati dal primo ottobre scorso), fa un parziale dietro front: ha deciso di rispristinare la rotta con Barcellona dal primo dicembre. Una scelta, spiega la compagnia aerea in una nota, legata allo "sforzo di questi giorni prodotto dal management dell'aeroporto di Ancona" con "l'intento di venire incontro alle esigenze della clientela e del territorio".

"Resta inteso - si sottolinea nella nota - che rimangono tali i diritti naturati verso Atim (Agenzia di Turismo e Internazionalizzazione delle Marche, ndr) per via dell'accordo siglato in data 31/7/2023 e resta inoltre inteso che Aeroitalia provvederà nelle opportune sedi al riconoscimento di tali diritti e dei danni maturati e maturandi".



