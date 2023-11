4 novembre: direttrice Usr Marche a studenti, siate inclusivi

"A voi studenti e studentesse delle scuole marchigiane rivolgo il mio invito ad essere comunità inclusiva, aperta e senza barriere, nel rispetto degli ideali per i quali i nostri antenati combatterono fino all'estremo sacrificio per consegnarci un Paese libero e finalmente unito.

Dobbiamo tutti essere consapevoli che la libertà e la pace non sono conquiste definitive, e che è compito di tutti difenderle".

E' un passo del messaggio rivolto dalla direttrice dell'Ufficio scolastico regionale Donatella D'Amico agli studenti e alle studentesse in occasione del 4 novembre. Una ricorrenza da celebrare, in cui "si riafferma lo spirito di quei soldati caduti per la Patria e per i valori immortali rappresentati dal Tricolore", con l'omaggio del capo dello Stato all'Altare della Patria e il "commosso ricordo di quanti morirono da giovani combattenti per un alto ideale, pur a costo di famiglie straziate dal dolore". Ma - sottolinea D'Amico - "dopo un'altra sanguinosa guerra, per nostra fortuna e anche grazie alla Costituzione repubblicana, promulgata nel 1947, un secolo dopo, non c'è bisogno di eroi che muoiono sui fronti, ma di Italiani che assolvano al loro compito di cittadini, con dedizione ed impegno".



