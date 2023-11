Università Camerino, passaggio delle chiavi d'ateneo al nuovo rettore

Alla presenza della comunità universitaria, passaggio delle chiavi dell'Ateneo di Camerino dal professor Claudio Pettinari al professor Graziano Leoni, nuovo rettore. Una cerimonia che si è tenuta per la prima volta all'inizio di questo sessennio rettorale davanti all'ingresso del Palazzo ducale, storico simbolo dell'Univesità, unitamente al sigillo, che eccezionalmente è stato esposto al pubblico, e al gonfalone dell'Università degli studi di Camerino.

Il direttore generale Andrea Braschi ha letto un estratto del Decreto ministeriale di nomina del nuovo Rettore. Poi un breve saluto dell'ormai ex rettore Pettinari che ha consegnato le chiavi dell'Ateneo, tre chiavi a simboleggiare la Didattica, la Ricerca e l'Impatto sociale, al neo-rettore Leoni.

"E' con grande emozione ed entusiasmo - ha sottolineato il professor Leoni - che mi accingo a ricoprire il ruolo di Rettore della nostra amata Università: ne percepisco tutta la bellezza e la grande responsabilità. Essere alla guida di un Ateneo come il nostro vuol dire avere il privilegio di coordinare una comunità operosa, capace, coesa e ricca di peculiarità da coltivare e valorizzare". Leoni ha salutato e ringraziato Pettinari e gli ha consegnato il Sigillo di Ateneo.

A simboleggiare l'importanza che gli studenti e le studentesse ricoprono nella comunità universitaria e la vicinanza di questa componente al Rettore, il presidente del Consiglio studentesco, Nicolò Palombi, ha appoggiato sulle spalle del prof. Leoni la toga rettorale. Il neo rettore ha presentato ufficialmente la squadra che lo affiancherà alla guida dell'Ateneo. Accanto a lui ci saranno il direttore generale Andrea Braschi, confermato nel ruolo, il Prorettore vicario Emanuele Tondi, che coordinerà anche l'internazionalizzazione dell'Ateneo; i professori Giulia Bonacucina, Prorettrice alla Didattica, orientamento e formazione; Sara Spuntarelli, Prorettrice alla Persona, benessere e opportunità; Anna Maria Eleuteri, Delegata all'Attuazione delle politiche di Ateneo per lo Spazio Europeo della Ricerca; Guido Favia, Prorettore alla Ricerca e al trasferimento tecnologico e Andrea Spaterna, Delegato ai Rapporti con il territorio e al diritto allo studio.



