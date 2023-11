Salvato ingegnere congolese: era in Italia grazie al progetto dell'ambasciatore Attanasio

La buona sanità e la solidarietà delle Marche salvano un 40enne ingegnere agronomo congolese arrivato a settembre per un progetto voluto dall'ex ambasciatore d'Italia nella Repubblica del Congo Luca Attanasio, ucciso in un agguato in Congo nel febbraio 2021. Bufole Mugisho è stato operato d'urgenza ad Ancona il 25 ottobre nell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: i neurochirurghi gli hanno asportato un tumore al cervello (meningioma) grande come un pompelmo. La massa è risultata "benigna", l'operazione ha escluso danni neurologici e il paziente sta bene dopo il delicato intervento senza il quale nell'arco di pochi mesi il "tumore avrebbe causato una ipertensione endocranica e il coma".



Oggi Buf, come lo hanno soprannominato con affetto i chirurghi è stato dimesso; resterà in Italia per altre tre settimane per il follow up a Torrette. Poi rientrerà in Congo per riabbracciare la famiglia ma rimarrà in contatto con l'equipe che lo ha operato per le cure necessarie nei prossimi sei mesi.

Bufole, papà di tre figli, un quarto in arrivo, è arrivato nelle Marche per il progetto Quality Food tra l'azienda Self Globe di Monte San Martino (Macerata) e il Fondo di promozione dell'industria della Repubblica del Congo, con supporto dell'Università di Camerino, voluto dall'ambasciatore Attanasio: per quattro settimane 18 laureate congolesi hanno frequentato nell'azienda di Tarcisio Senzacqua (Sint Tecnologie e Self Globe) un corso di gestione igienico-sanitaria della filiera della trasformazione agroalimentare. Poi, il 17 ottobre, la corsa al pronto soccorso di Amandola (Fermo) per forti mal di testa e la Tac. Infine l'operazione di sette ore presso la Sod Clinica di Neurochirurgia Oncologica e d'Urgenza in microchirurgia con tecnologie all'avanguardia, eseguita dal professor Mauro Dobran, dirigente Clinica di Neurochirurgia, dalla dottoressa Valentina Liverotti e dal neuroanestesista Edoardo Barboni, e le dimissioni oggi. L'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche sta organizzando anche una raccolta di materiale scolastico (quaderni e colori) per i figli del 40enne.



