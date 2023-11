Primo ciak per Fragili, serie sull' integrazione generazionale

Primo ciak per la miniserie Mediaset sull'integrazione tra anziani e giovani con un cast stellare di cui fanno parte, tra gli altri, Barbara Bouchet, Corinne Clery, Massimo Dapporto, Maurizio Mattioli e, per la prima volta sul set, Filippo Bordignon, attore affetto da sindrome di down.

La nuova fiction, che si intitolerà Fragili, diretta da Raffaele Mertes e prodotta dalla Sunshine Production, sarà messa in onda su Canale 5 in prima serata, nella primavera del 2024. Le riprese, nella incantevole cornice del Conero, tra i comuni di Numana e Sirolo, sono sostenute dalla Marche Film Commission.

La trama si ispira a una vicenda realmente accaduta. Un gruppo di anziani viene improvvisamente sfrattato dalla propria casa di riposo, ritrovandosi ad essere accolto in una comunità educativa per ragazzi che non hanno avuto la fortuna di avere una famiglia. Dopo un'iniziale fase di scontro generazionale, giovani e anziani si uniranno in un'unica grande famiglia, creando legami affettivi tra nonni mancati e nipoti improvvisati.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA