Cimitero di Ussita ancora disastrato a sette anni dal sisma

"Dopo sette anni dal terremoto, la burocrazia non ha rispetto nemmeno per i nostri morti": a dirlo all'ANSA, nel giorno dedicato ai defunti, è Silvia Bernardini, sindaca di Ussita, il piccolo borgo marchigiano dei Monti Sibillini, in provincia di Macerata. "Il nostro cimitero monumentale si trova esattamente come il giorno dopo la grande scossa del 2016, che distrusse il nostro paese e tanti altri a ridosso dell'Appennino - spiega Bernardini - Ma la cosa più grave è che dopo tutto questo tempo non si trova ancora il verso non solo di avviare la ricostruzione, ma nemmeno per rimuovere le macerie".

"Macerie - sottolinea la prima cittadina - che dovevano essere rimosse nell'immediatezza perché rientravano in una situazione emergenziale e invece sono ancora lì e i nostri cari sono ancora lì sotto". Nel frattempo la vegetazione spontanea si sta impossessando del cimitero: "Andrà a finire - prosegue - che dovremmo chiedere anche l'autorizzazione per rimuovere le piante che stanno crescendo tra le tombe. È una battuta, ma nemmeno troppo".

"L'amministrazione comunale ha redatto il progetto per la ricostruzione del cimitero che tra tutto supera i 10 milioni di euro, ma se prima non otteniamo il via libera per la rimozione delle macerie, resterà nei cassetti", dice ancora Bernardini che in questi giorni dedicati ai santi e ai defunti ha voluto apporre una corona di allora sugli ingressi dei tre cimiteri comunali: "è un modo per ricordare chi non è più tra noi e come amministrazione lo facciamo a nome di tutta la cittadinanza che da sette anni è impossibilitata a rendere visita alle tombe".

I fiori, infatti, vengono lasciati a ridosso della rete metallica che delimita le macerie del "monumentale". "Tutto questo fa veramente male al cuore e lascia un sentimento di sfiducia e tristezza. Ma dobbiamo andare avanti - conclude la sindaca - e credere con tutte le nostre forze nella ricostruzione dei nostri borghi e quindi anche dei nostri cimiteri".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA