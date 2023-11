Allerta vento Marche, interventi per rami e alberi caduti

A causa del forte vento, nel tardo pomeriggio, sono decine gli interventi dei vigili del fuoco nelle Marche per rami e alberi pericolanti o caduti in strada, ma anche pali divelti dalle forti raffiche. L'allerta per forte vento da Sud-Ovest è arancione anche per domani così come proseguirà l'allerta gialla per temporali. A Serrapetrona (Macerata) la strada statale 502 “Di Cingoli”, fa sapere Anas, è provvisoriamente chiusa al traffico in prossimità del km 55, per la presenza di un albero in carreggiata. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Almeno una trentina gli interventi nel Pesarese, soprattutto nella zona di Cagli, soprattutto per piante pericolanti e dunque per prevenire eventuali cadute e danni. Nel Fermano oltre 20 chiamate a cui rispondere da parte dei vigili del fuoco in particolare ad Amandola. In provincia di Macerata, sempre per rami e alberi in strada, diversi interventi nei dintorni di Camerino e Tolentino. Nell'Anconetano, infine, vigili del fuoco in azione in particolare nella zona di Fabriano e Sassoferrato.



