125 anni dell'Ascoli Calcio, progetto nuova Curva Sud Rozzi

E' stato presentato ieri sera in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dell'Ascoli calcio 1898 il rendering del progetto della nuova "Curva sud Rozzi" dello stadio Del Duca di Ascoli Piceno. Sostituirà la vecchia curva sud la cui costruzione risaliva all'estate del 1974 quando la squadra dell'allora presidente Costantino Rozzi guidata in panchina da Carlo Mazzone, conquistò la prima storica promozione in serie A.

La curva è stata abbattuta poiché irrimediabilmente danneggiata dalla scossa di terremoto del 30 ottobre 2016. Al teatro Ventidio Basso erano presenti il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, il commissario alla ricostruzione Guido Castelli che ha ricordato l'iter iniziato quando era ancora primo cittadino del capoluogo piceno e lo sforzi speso per inserire il principale impianto sportivo ascolano nell'elenco delle opere finanziabili con i fondi stanziati per la ricostruzione post sisma.

Per quanto riguarda la tempistica, il sindaco ha indicato quale obiettivo "quello di rendere la nuova curva sud disponibile per l'inizio del campionato di calcio 2025/26". Il nuovo settore avrà una capienza di circa 4mila posti, tutti a sedere.

Nel frattempo si lavora alla realizzazione di un Museo della storia dell'Ascoli calcio che troverà spazio nei locali sottostanti la Tribuna Mazzone. "L'obiettivo è quello di rendere lo stadio Del Duca fruibile tutti i giorni" il proposito di Fioravanti.



