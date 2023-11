Un uomo è scomparso nell'Ascolano, in corso le ricerche

Un uomo sui 50 anni, di origine straniera, residente a Comunanza (Ascoli Piceno), da ieri sera non dà più notizie di sé. Dopo la segnalazione arrivata dai familiari, sono in corso le ricerche iniziate verso la mezzanotte. Le tracce del telefono della persona scomparsa portano nella zona di Montegallo.

Impegnati nelle ricerche, tra gli altri, i vigili del fuoco di Ascoli Piceno anche con unità specializzate di ricerca a terra, cinofile e dotate droni (in questo caso è arrivata la squadra di turno da Ancona) per verificare dall'alto la presenza in aree poco praticabili. In particolare, il personale impegnato nelle ricerche sta setacciando la zona tra la frazioni Uscerno e Propezzano di Montegallo dove sembrerebbe portare il segnale del telefono del disperso che è acceso.



