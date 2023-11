Frontale tra auto a Cagli, un morto e cinque feriti

Incidente stradale mortale nel pomeriggio in via Mameli la strada che da Cagli porta a Pergola.

Deceduto un 67enne, conducente di una Toyota Yaris che si è scontrata con una Dacia su cui viaggiavano cinque persone. I cinque feriti - uno in codice rosso, gli altri con codice di media gravità - sono stati assistiti dal 118 e trasportati in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.



