Anziana raggirata da finto maresciallo, sottratti preziosi

"Suo figlio ha investito con l'auto una donna in bicicletta e deve pagare una somma di denaro". Un sedicente maresciallo dei carabinieri è riuscito a raggirare una 81enne di Ancona contattandola al telefono e raccontandole questa storia.

Poco dopo l'anziana che non aveva contanti, ha consegnato monili e preziosi, dentro una busta di plastica, ad una complice del finto maresciallo che si è poi allontanata velocemente. Dopo la segnalazione, è intervenuta sul posto una Volante della Questura di Ancona. Le indagini sulla truffa sono in corso.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA