Alluvione Marche: sindaco, 'fatto tutto quello che potevo fare'

"Sono sereno perché ritengo di aver fatto tutto quello che potevo fare: io, tutto il Consiglio comunale, gli operai e quelli che ci hanno aiutato in quella notte terribile". Riccardo Pasqualini, sindaco di Barbara - uno dei centri del Senigalliese (Ancona) più colpiti dall'alluvione del 15 settembre 2022 nelle Marche, anche con quattro vittime tra i residenti tra cui il piccolo Mattia Luconi di 8 anni - è tra i 14 indagati dalla Procura di L'Aquila per l'accusa di cooperazione in omicidio colposo plurimo. Dopo aver appreso le notizie sugli sviluppi dell'inchiesta passata da Ancona all'Aquila perché tra i danneggiati c'è anche un magistrato in servizio ad in Tribunale ad Ancona, oggi in tarda mattinata, dice all'ANSA, gli è stato notificato l'avviso di garanzia che ancora non ha esaminato nel dettaglio.

"Mancate comunicazioni? Cosa comunicavamo quando già era successo tutto? non ci sta. Leggeremo bene l'atto e poi sentiremo quello che avranno da dirci", dice a proposito di contestazioni su un presunto mancato aggiornamento del flusso di informazioni al prefetto, al presidente della giunta regionale alla Soup di Protezione civile e del piano di protezione civile comunale ma anche ai cittadini. Addebiti, precisa, "che non sono uguali per tutti". "Successe tutto all'improvviso - ricorda Pasqualini - alle 8.15 il fiume (Nevola, ndr) era normale, tra le 8.15 e le 8.30 aveva portato via tutto, chi avvisavo? Ancora i doni dell'ubiquità, perché dovevamo essere in tutti i luoghi per monitorare, e della veggenza, i sindaci non li hanno.

Eravamo noi sprovvisti di comunicazioni". "L'allerta meteo non c'era il giorno prima" prosegue il sindaco "sorpreso da certe figure indagate". "Anche il comandante dei vigili del fuoco Patrizietti: cosa dovevano fare più di quello che hanno fatto? Si muovono in base alle richieste di aiuto".

"Se mi sento tranquillo? Di più. Poi occorrerà spulciare tutto, in base alle norme a cui non avremmo assolto. - conclude - E' un'indagine, ognuno porta le proprie testimonianze. Sono sereno perché ritengo di aver fatto tutto quello che potevamo fare. Così anche gli altri sindaci, siamo sulla stessa barca: basta riguardare le immagini, non ci vuole un genio".



