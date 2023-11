Adsp Mare Adriatico Centrale, programma triennale da 767 milioni

Un bilancio di previsione 2024 che definisce "investimenti in infrastrutture portuali per 125,09 milioni, parte di un programma triennale delle opere 2024-2026 che prevede interventi nel sistema portuale con risorse complessive pari a 767,44 milioni". È quello approvato dal Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale. Atto su cui, fa sapere l'Adsp, hanno espresso parere favorevole il Collegio dei revisori dei conti e l'Organismo di partenariato della risorsa mare". "Per la prima volta, nella programmazione triennale 2024-2026, delle opere e dei servizi, vengono inseriti fondi destinati a studi di approfondimento e sviluppo della progettualità della penisola nel porto di Ancona ossia l'estensione a mare dello scalo per promuovere una prospettiva di crescita valorizzando, in particolare, il segmento dei traffici traghetti Ro-Ro".

"La previsione di spesa del bilancio 2024, per la parte in conto capitale, è pari a 233 milioni per le principali opere indicate nella programmazione triennale, dai precedenti programmi di spesa e dalla programmazione triennale di servizi e forniture". "La previsione è di concludere il 2024 con un avanzo di 38 milioni di euro, gran parte vincolati per le opere programmate. Il risultato d'amministrazione libero è previsto in 500 mila euro". Nel 2023 l'Adsp, ha "bandito gare di appalto per opere finanziate dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare al Pnrr per complessivi 38,05 milioni e predisposte le procedure per avviare gli appalti di opere per ulteriori 11,25 milioni".

"Abbiamo definito un bilancio di previsione responsabile e prudente ma allo stesso tempo ambizioso", ha detto il presidente dell'Adsp Vincenzo Garofalo.

Una collaborazione con Cdp "si concentrerà sulla realizzazione di una penisola nel porto commerciale dorico, che ne disegna il futuro, e di un nuovo terminal passeggeri negli spazi dell'ex Fiera, per incrementare nel breve periodo la qualità dei servizi ai passeggeri del traffico traghetti". "Per la cantieristica, a seguito dell'accordo con Fincantieri, è previsto il completamento della progettazione per realizzare la seconda banchina di allestimento e il bando di gara (14,4 milioni)".





