Rfi aggiudica lavori raddoppio binari Genga-Serra San Quirico(2)

"Si tratta di un'importante opera, finanziata anche con fondi Pnrr, che costituisce l'asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano, - scrive in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - e con il resto del paese grazie ai collegamenti con Roma, Milano e Bologna". "L'intervento ricade, inoltre, nel corridoio Scandinavo-Mediterraneo (collocato sull'asse Norimberga-Monaco- Innsbruck-Verona-Bologna-Ancona/Firenze), nel quale rientra il Porto di Ancona, considerato una importante piattaforma intermodale per le interconnessioni portuali".

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Traporti Matteo Salvini ha "seguito con grande attenzione il dossier e continuerà a verificare l'andamento dei lavori": "lavoriamo per ammodernare l'Italia da Nord a Sud, - spiega Salvini - sbloccando cantieri e velocizzando i lavori".



