Un minuto di silenzio "per le vittime in Israele e Palestina dallo scorso 7 ottobre" è stato osservato dal Consiglio regionale delle Marche. L'invito è stato rivolto ad inizio seduta dal presidente dell'Assemblea Regionale Dino Latini, a tutti i presenti nell'Aula che hanno osservato il minuto di raccoglimento in piedi.



