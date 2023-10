Pd, 'situazione caos voli, Acquaroli ceda delega al Turismo'

"Il presidente Acquaroli ceda le deleghe del Turismo ad un altro assessore in grado di impegnarsi con maggiore dedizione ed efficacia su questo fronte". Lo chiede il Gruppo del Pd in Consiglio regionale Marche in una mozione che verrà presentata dalla consigliera Manuela Bora in seguito alla vicenda del vettore Aeroitalia che ha annunciato dal 13 novembre lo stop ai voli dall'aeroporto di Ancona-Falconara per Barcellona, Bucarest e Vienna, per asserite inadempienze di Atim relative ad un accordo di promozione da 750mila euro. L'annuncio della mozione dem, durante una conferenza stampa in Regione: il Gruppo Pd ritiene "Acquaroli il solo responsabile del caos che si è determinato, con le scelte organizzative dell'Atim (Agenzia per l'Internazionalizzazione e il Turismo Marche), del cda e del direttore, che mette in imbarazzo la regione".

Il capogruppo Maurizio Mangialardi ha ricordato le critiche mosse dai dem quando venne istituita l'Atim: un "poltronificio", con scelte che rischiavano di non essere in sintonia con obiettivi che in maniera roboante e propagandistico questa giunta propone". Con l'annuncio di Aeroitalia, che paventa anche l'interruzione dei voli di continuità (da Ancona per Milano, Napoli e Roma) del primo ottobre 2024, secondo il Pd, i nodi sono venuti al pettine. "Più che il fatto che il vettore sospenda i voli - ha attaccato - , imbarazza la gestione dell'annullamento: ci sono contratti e rapporti che non possono aver escluso l'assessore al Turismo". La responsabilità politica, per i dem, sta anche nella mancanza di programmazione e indirizzo rispetto alla gestione", nella "poca visione".

Il capogruppo ha rivendicato le azioni della precedente giunta di centrosinistra per salvare l'aeroporto, contestando i risultati del centrodestra.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche il vice presidente Andrea Biancani, i consiglieri Manuela Bora, Romano Carancini, Fabrizio Cesetti e Antonio Mastrovincenzo che presenterà, in merito al contratto citato da Aeroitalia, "un accesso agli atti per chiedere cos'è stato sottoscritto, se c'è un accordo formale e una copertura".



