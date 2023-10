Maltempo: a Fabriano vietato l'ingresso nei parchi cittadini

Apertura del Centro operativo comunale (Coc) a Fabriano (Ancona) e ordinanza per la temporanea chiusura dei parchi pubblici cittadini per l'intera giornata di oggi, 31 ottobre. Questa la decisione adottata dal sindaco, Daniela Ghergo, a seguito dell'allerta meteo diramata dal Servizio Protezione Civile della Regione Marche per intense folate di vento sud-occidentali fino alla serata di oggi.

"Si è deciso di intervenire in modo preventivo e salvaguarda l'incolumità delle persone per la possibilità di caduta dei rami. - scrive - L'ordinanza sarà in vigore fino a cessato pericolo". Da parte del Coc si invita la cittadinanza "a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria al numero di emergenza 112. Si raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi - conclude l'ordinanza - elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento e si invita ad usare particolare prudenza negli spostamenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA