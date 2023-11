Investito da un'auto, 72enne in condizioni molto gravi

Un 72enne versa in condizioni molto gravi dopo essere stato investito da un'autovettura nel pomeriggio a Filottrano (Ancona) in via Tornazzano. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito poi in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona in codice rosso avanzato per le lesioni riportate in varie parti del corpo..

L'incidente è avvenuto verso le 16. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.



