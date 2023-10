Go World-Aeroporto-Enac, lezioni a studenti imparare a viaggiare

Il tour operator Go World, l'Aeroporto di Ancona e Enac rilanciano l'iniziativa "imparare a viaggiare": un'ora di lezione per gli studenti delle Marche presso l'aeroporto di Ancona. Il progetto, fa sapere Go World, che ha raccolto numerose adesioni e commenti entusiasti nei primi mesi del 2023 si prepara così al taglio del nastro della seconda edizione, mantenendo invariato il format e ribadendo il sodalizio tra i partner".

"L'obiettivo è avvicinare i ragazzi e gli studenti marchigiani di età inferiore ai 18 anni al mondo della "cultura del viaggio e delle sua importanza per la crescita, far conoscere le procedure di imbarco ed i diritti e doveri come passeggeri".

La lezione, della durata di un'ora circa, si svolgerà presso l'aeroporto di Ancona con referenti dell'Aeroporto e di Go World e sarà gratuita per i partecipanti.

"L'idea di questo progetto - spiega Ludovico Scortichini, amministratore delegato di Go World e presidente del Comitato Anconetano di Confindustria Ancona - nasce dalla convinzione che debba esistere un legame forte e costante tra scuola e lavoro e tra scuola e società civile, e che sia responsabilità di ognuno creare occasioni per trasmettere esperienza e valori ai giovani affinché diventino adulti, cittadini, lavoratori e...anche viaggiatori consapevoli". "In questo momento più che mai ci sentiamo in dovere di ribadire la nostra sinergia con l'Aeroporto di Ancona e sottolineare l'importanza del viaggio come esperienza formativa ed educativa: imparare a viaggiare è imparare a vivere". Verrà simulata una partenza in aereo quindi con check in, emissione della carta di imbarco, invio bagagli, controlli di sicurezza e raggiungimento del gate previsto.

Nelle tre fasi i dirigenti di Go World racconteranno l'importanza di saper viaggiare soprattutto in un'ottica green, di sostenibilità e di rispetto delle diverse culture.

Il personale aeroportuale illustrerà come affrontare eventuali problemi che possono verificarsi prima o dopo la partenza, quali la cancellazione del volo, cambiamento di orari, sciopero, perdita bagaglio, ed evidenzierà diritti e doveri dei viaggiatori. La giornata dedicata sarà il martedì per il mese di novembre (due fasce ore 9-10 e 10-11).



