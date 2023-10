Forte vento nelle Marche, 170 interventi dei vigili del fuoco

Circa 170 interventi dei vigili del fuoco nella giornata di oggi in tutto il territorio regionale per disagi dovuti al forte vento previsto da un'allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale.

Dalle prime ore del giorno, i vigili del fuoco sono impegnati dalle prime ore della giornata odierna per numerose richieste da tutta la nostra regione. Gli interventi effettuati, alle ore 17, sono stati circa 170 soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale, rami pericolanti o appoggiati su linee aeree, infissi pericolanti e tettoie divelte. Non si segnalano situazioni di criticità. In tutta la regione la fascia collinare è stata la più colpita e dove si sono concentrate le chiamate. A livello provinciale il più alto numero di interventi ad Ancona e Macerata (45 ciascuna), seguite da Fermo (35), Macerata e Pesaro Urbino (25 ciascuna).

A Tolentino ad esempio, dalle prime ore del mattino cinque squadre del settore manutenzioni dell'Ufficio Tecnico comunale hanno lavorato congiuntamente agli agenti della Polizia locale per rimuovere di tronchi, alberi e detriti dalla sede stradale.

I Vigili del Fuoco, con gli operai del Comune sono intervenuti sulla facciata della Basilica di san Nicola per mettere in sicurezza la croce posta sull'apice del portale della chiesa che minacciava di cadere e staccarsi a seguito delle forti raffiche di vento. Nei prossimi giorni, non appena la situazione sarà tornata alla normalità, si interverrà con l'autoscala per un intervento risolutivo.

Disagi si sono registrati sia nelle contrade che nel centro abitato a seguito dei tanti rami e piante caduti sulle strade e che hanno reso difficoltosa e in alcuni casi interrotto la circolazione degli autoveicoli e dei pedoni, fino alla loro rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza.



