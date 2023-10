Consiglio Marche, solidarietà a popolazioni Israele e Palestina

"Solidarietà alle popolazioni di Israele e Palestina" ma anche una richiesta di "cessare il fuoco". E' quanto esprime una risoluzione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale delle Marche. L'atto accoglie e sintetizza i contenuti di due mozioni presentate rispettivamente dal capogruppo di Fratelli d'Italia, Carlo Ciccioli, e dai consiglieri dell'intero gruppo del Pd. In apertura di seduta era stato osservato un minuto di silenzio per tutte le vittime, richiesto dal presidente dell'Assemblea legislativa, Dino Latini.

La risoluzione approvata impegna la Giunta a "sollecitare le autorità competenti nazionali a svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di ottenere la liberazione degli ostaggi israeliani di Hamas; proteggere la popolazione civile ed aprire corridoi umanitari per la sua salvaguardia; garantire a Israele il diritto di esistere e difendersi, nel rispetto dello stesso diritto internazionale che lo ha riconosciuto come stato; impedire che siano destinati fondi a Hamas per finanziarie il suo armamento per attacchi terroristici e azioni di guerriglia contro Israele". Infine, l'impegno richiesto è per l'attuazione della risoluzione dell'Onu di "due Paesi - due stati" ; "per fare in modo che Israele rispetti il diritto internazionale nella sua azione militare all'interno del territorio di Gaza; per promuovere ogni sforzo per una pace immediata e la fine di ogni violenza, ricercando il cessate il fuoco da entrambi le parti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA