Allerta vento Marche, qualche disagio nelle province a sud

Qualche disagio nelle province di Fermo, Ascoli Piceno e Macerata per forti raffiche di vento che hanno causato disagi per la caduta di diversi rami e alberi in strada. Diversi gli interventi segnalati dai vigili del fuoco in queste ore, per piante pericolanti o rimozione di rami in st rada, anche se le criticità per ora sembrano contenute.

Situazione regolare invece nelle province di Ancona e Pesaro Urbino.

Per tutta la giornata di oggi la Protezione civile delle Marche aveva diramato ieri un'allerta meteo arancione per vento forte fino alla mezzanotte.

In particolare nel pomeriggio è previsto un "aumento dell'intensità del vento, di provenienza sud occidentale con raffiche fino a tempesta nelle zone alto collinari e montane, burrasca forte nelle zone collinari e burrasca nelle zone basso collinari e costiere". "Attenuazione del fenomeno dalla serata".





