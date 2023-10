Via libera progetto impianto nuoto con piscina olimpica Ancona

La Giunta comunale di Ancona ha approvato il Progetto definitivo dell'intervento per costruire il nuovo impianto natatorio con piscina olimpica a Passo Varano che contribuisce a realizzare la cittadella sportiva al Del Conero. "La nuova piscina olimpica di 50 per 25 metri, - spiega il Comune - con relativi servizi, è prevista in uno spazio non superiore ai 4mila metri nell'area di circa 5 ettari di fronte agli impianti esistenti".

Il finanziamento massimo previsto è di 3 milioni di euro, finanziato con fondi a valere sulle risorse stanziate dal Pnrr.

Prima dell'approvazione del Progetto Esecutivo, verranno acquisiti i pareri non ancora perfezionati (parere Coni e l'autorizzazione paesaggistica). "E' un altro passo avanti nel rispetto della tempistica prevista dal Pnrr per un progetto che va a integrare con una nuova realizzazione l'offerta di impianti sportivi nella cittadella dello sport di Varano - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini -. Insieme alle altre strutture la piscina completa l'intero polo sportivo quale un punto strategico a livello regionale e nazionale".

La piscina olimpica si inserisce nella Cittadella Sportiva Del Conero dove sono già presenti lo "Stadio del Conero, in grado di ospitare fino a 23.000 spettatori, e il Palasport Liano Rossini, con una capienza di circa 5mila spettatori". La Cittadella Sportiva "verrà ampliata con la realizzazione dell'impianto natatorio con piscina olimpica scoperta e realizzando il nuovo Poligono di Tiro a Segno, anch'esso finanziato dal Pnrr, rendendo il polo sportivo un punto strategico a livello regionale e nazionale. Nell'area è presente l'ampio parcheggio adiacente allo stadio, (capienza circa 3mila posti auto), ed è servita da un importante sistema di collegamenti tra cui la Strada Provinciale Cameranense, la presenza nelle immediate vicinanze dello svincolo autostradale "Ancona Sud" e la stazione ferroviaria "Ancona Stadio".

Il "progetto esecutivo dell'intervento è in fase di redazione e ultimazione da parte dei tecnici incaricati dal Comune, e l'avvio dei lavori è previsto entro pochi mesi". Il termine per la conclusione dei lavori, come impone Pnrr per il bando, dovrà avvenire entro gennaio 2026".



