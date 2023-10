Scuola Architettura e Design di Unicam ad Ascoli compie 30 anni

La Scuola di Architettura e Design "E. Vittoria" dell'Università di Camerino compie trent'anni e prepara una grande festa il cui calendario è stato presentato oggi alla stampa nella sede di Ascoli Piceno. Erano presenti il rettore Unicam Claudio Pettinari, il prorettore Vicario nonché rettore eletto Graziano Leoni, il direttore della Scuola di Architettura di Design Massimo Sargolini.

Era il primo ottobre 1993 quando grazie all'impegno e alla volontà di un Comitato Tecnico Organizzatore (Cto) presieduto dal professor Eduardo Vittoria, nacque la Facoltà di Architettura dell'Università di Camerino con sede ad Ascoli Piceno, divenuta poi Scuola nel 2009 con l'entrata in vigore del nuovo Statuto dell'Ateneo ed intitolata nello stesso anno a Vittoria.

"Il programma di eventi predisposto per celebrare il Trentennale - ha detto Sargolini - è stato coordinato dalla Commissione eventi Saad, in collaborazione con i responsabili dei corsi di laurea della Scuola ed è stato poi naturalmente condiviso con tutto il personale docente, il personale tecnico e amministrativo e la componente studentesca della Scuola. Il file rouge che lega gli eventi, nell'arco temporale di un mese, intende rispondere a una domanda di fondo: il ruolo oggi di una Scuola di Architettura e Design rispetto alle esigenze della società contemporanea".

Il programma dei festeggiamenti comprende conferenze, incontri, mostre, seminari, cineforum, che inizieranno il 6 novembre e si concluderanno il 15 dicembre con una Lectio Magistralis al teatro Filarmonici di Ascoli su "Le sfide della città mediterranea contemporanea" tenuta da Oriol Nel.Io, tra i massimi esperti a livello internazionale in studi urbani e pianificazione territoriale.



