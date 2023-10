Durante una battuta di caccia cade da un capanno a dieci metri d'altezza. L'incidente è avvenuto in tarda mattinata in località Boncio di Pesaro. Un cacciatore 79enne è rimasto ferito gravemente. Soccorso dai sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.





