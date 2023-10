50 anni AnconAmbiente, sfida diventare gestore unico provincia

AnconAmbiente, maggiore gestore dei servizi di igiene urbana della provincia di Ancona, festeggia i 50 anni di attività (1973-2023): da municipalizzata Asmiu attiva dal settembre 1973, fino alla trasformazione in società per azioni nel 2001 e alla rivoluzione del porta a porta nella differenziata dal 2008. L'azienda (patrimonio di 8 milioni di euro, 300 dipendenti e 30 milioni di euro di fatturato, bilancio in positivo dal 2014; 6 soci: i Comuni di Ancona, Chiaravalle Fabriano, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra de' Conti) è candidata a gestore unico dei rifiuti in provincia. Vuole diventare, ha detto il presidente Antonio Gitto nel corso di una conferenza stampa, un "riferimento a livello provinciale".

Una ricorrenza importante, ha osservato Gitto, considerando che la vita media di delle società è di "36 anni". A ricordare i 50 anni c'è il nuovo logo con lo slogan "mezzo secolo al servizio del territorio" e varie iniziative - il clou nel 2024 - tra cui un evento alla Mole per raccontare la storia della società, e altre mirate nelle scuole per promuovere una gestione sempre più responsabile dei rifiuti. Intanto si punta alla gestione unica provinciale dei rifiuti. Le premesse, ha ribadito Gitto, sono il voto all'unanimità in Assemblea, i buoni rapporti con i sindaci e "un'interlocuzione" con altri primi cittadini: "sta prevalendo un grandissimo buonsenso e il dialogo speriamo porterà a soluzioni condivise".

Presenti alcuni rappresentanti della Rsu e dei Comuni: l'assessore di Ancona Stefano Tombolini con delega ai rapporti con AnconAmbiente, i sindaci di Cerreto d'Esi (David Grillini), Sassoferrato (Maurizio Greci), Serra de' Conti (Letizia Perticaroli), il vice sindaco di Serra de' Conti Pieramelio Baldelli; in videocollegamento il vice sindaco di Fabriano Gabriele Comodi. Tutti hanno sottolineato la bontà di rapporti e interlocuzioni con AnconAmbiente oltre a una gestione efficiente anche di altri servizi come i centri di riuso. Tra i buoni risultati quelli della raccolta differenziata: Ancona si attesta al 64% (65% obiettivo Ue) ed è tra i dieci capoluoghi più virtuosi d'Italia; tocca l'80% a Serra de' Conti, 78% a Cerreto d'Esi, 76-78% a Sassoferrato, 72-74% a Fabriano.



