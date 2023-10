Ricci, 'stop alcuni voli da Ancona, botta tremenda per economia'

"Una botta tremenda per l'economia e il turismo del territorio". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta così la notizia che la società Aeroitalia ha deciso di interrompere, dal 13 novembre prossimo, le rotte dall'Aeroporto di Falconara verso Vienna, Bucarest e Barcellona, e di rinunciare dal primo ottobre 2024 ai voli verso Roma, Napoli e Milano", dice l'azienda per questi ultimi, "nei modi previsti dal contratto relativo al bando di continuità territoriale".

"Gli amministratori regionali avevano comunicato in pompa magna il rilancio dell'Aeroporto di Falconara, ma dopo poco tempo siamo di nuovo punto e a capo. - attacca Ricci - C'è grande preoccupazione, anche in vista di Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024, e più in generale perché si tratta di un collegamento strategico se da delle risposte concrete all'economia e al turismo del territorio".

"Durante il governo Draghi abbiamo lavorato tutti affinché passasse l'emendamento per i voli di continuità, - ricorda il sindaco di Pesaro - e ora ci ritroviamo con l'annuncio della revoca delle rotte verso tre mete europee, e dal primo ottobre 2024 anche delle tre italiane, è una batosta per il futuro economico del nostro territorio. Spero davvero - conclude Ricci - che la Regione riesca a rimediare velocemente, altrimenti ci saranno conseguenze davvero negative per i prossimi anni".





