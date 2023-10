Un incendio è divampato nel pomeriggio all'interno di un garage in località Calcinelli di Colli al Metauro (Pesaro Urbino). Una persona è ricorsa in via precauzionale alle cure del personale del 118. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco, con due autobotti, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il locale coinvolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA