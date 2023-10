In tarda serata un incendio ha interessato sterpaglie e una legnaia in zona Santa Lucia di Morrovalle, in provincia di Macerata. Fiamme alte e fumo denso si sono sprigionati nella zona. La squadra dei vigli del fuoco di Macerata sta intervenendo con due autobotti e mezzi 4x4 e ha circoscritto l'incendio. Sono comunque tutt'ora in corso le fasi di spegnimento e di bonifica della legnaia.



