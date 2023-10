Uccisa da ex marito: Cav Artemisia, 'non doveva finire così'

Al termine delle esequie, il feretro di Concetta Marruocco, uccisa a coltellate dal marito da cui si staa separando il 14 ottobre scorso è stao portato su sagrato della chiesa Collegiata di Cerreto D'Esi, dove hanno preso la parola alcuni famigliari, le colleghe, il sindaco Grillini e una rappresentante dell'associazione Artemisia, che stava assistendo la donna, infermiera di 53 anni, nella separazione dal marito e nell'uscita da una situazione di maltrattamenti in famiglia durata 20 anni. "Titti avevi un gran cuore, nella vita hai aiutato sempre tutti - l'inizio della lettera di un familiare -. Ti sei sempre battuta per un mondo migliore. Ti sento accanto, eri il continuo della mia voce, avevi sempre una parola buona per tutti. Eravamo e saremo quelli che non giudicano. Volevamo un mondo migliore".

"Ti ricorderemo sempre per la tua generosità e coraggio verso di noi. Cara Titti riposa in pace e aiutaci ad andare avanti, averti incontrato è stato un dono" hanno detto le colleghe infermiere. "L'intera comunità è stata oltremodo scossa da quanto accaduto. E oggi non vi parlo solo come primo cittadino, ma anche come padre . ha osservato il sindaco -. E da padre, appunto, dobbiamo insegnare ai nostri figli il valore della vita, della famiglia e dei ricordi. Dobbiamo pertanto conservare la giusta memoria affinché eventi del genere non accadano più".

"Ci addolora, ci fa rabbia, non doveva finire così. Se tutti avessero ascoltato la sua voce, forse non sarebbe finita così.

Vi chiediamo di pensare a quante volte giustifichiamo la violenza o mettiamo in dubbio le parole delle donne. Nessuna donna deve essere violata. Resterai nei nostri cuori e ci darai la forza di continuare", hanno concluso le rappresentanti di Artemisia. Mentre il feretro, accompagnato dalla famiglia, proseguiva verso il cimitero, alcuni palloncini blu sono volati verso il cielo carico di nuvole e di pioggia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA