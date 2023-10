Premier Meloni a Senigallia, visita luoghi alluvione 2022

Visita lampo a Senigallia (Ancona) per la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni che nel tardo pomeriggio di oggi ha incontrato il sindaco Massimo Olivetti. Accompagnata da Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, e accolta anche dal prefetto di Ancona Darco Pellos, la premier ha effettuato un veloce sopralluogo nella zona di ponte Garibaldi per essere informata da Olivetti sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza del fiume Misa a più di un anno dall'alluvione che il 15 settembre 2022 devastò vari Comuni della vallata, compresa Senigallia. Domani Meloni sarà ad Acqualagna.



