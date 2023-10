Maltempo: a Fabriano interdetti i parchi e una palestra

Forti raffiche di vento a Fabriano, superiori anche ai 40 km/h, che hanno portato ad una temporanea chiusura dei parchi cittadini e di una palestra comunale. Lo ha deciso il sindaco Daniela Ghergo, che ha disposto anche l'apertura del Coc, a seguito dell'allerta meteo della Protezione Civile della Regione Marche per intensi flussi sud-occidentali di vento Garbino fino alle 24 di oggi.

Molti gli interventi dei vigili del fuoco in città e nei dintorni per piante e rami caduti sulla sede stradale. Nella palestra comunale 'Fermi' invece è stata constatata la caduta di alcuni pannelli di policarbonato per le raffiche di vento. "La cittadinanza è invitata a prestare massima attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l'eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112", l'appello del sindaco di Fabriano.

Vigili del fuoco al lavoro anche nell'entroterra maceratese, in particolare a Muccia, dove un albero è caduto su un'autovettura parcheggiata nei pressi dell'area Sae, le casette dei terremotati, Camerino e a Matelica, dove il vento ha fatto lievemente inclinare una gru in uno dei cantieri della ricostruzione.



