Ucraina: la guerra 'dal campo' in un libro del giornalista Curzi

Mentre i potenti della Terra usano le rispettive propagande per dissimulare le reali intenzioni sulle sorti del conflitto, in Ucraina la gente muore: i soldati, carne da macello buttata nel tritacarne di battaglie strada per strada in città spettrali; i civili, vittime innocenti della folle operazione militare speciale russa". E' lo scenario a cui è dedicato il libro "Check-point Kyiv" (Infinito Edizioni) del giornalista anconetano Pierfrancesco Curzi, che viene presentato il 27 ottobre, nella Sala del Consiglio Comunale. Dialoga con l'autore il sindaco di Ancona Daniele Silvetti, modera Giacomo Giampieri.

Per avere un quadro definito di quanto sta accadendo in Ucraina, "la terra dei confini violati, dei mercati devastati, dei bambini scomparsi, è necessario sporcarsi le mani sul posto". In questo libro Curzi racconta le sue esperienze personali di reporter di guerra dall'inizio delle ostilità attraverso le tappe vissute in prima persona nel Paese, i volti incrociati, le voci ascoltate, le riflessioni di un giornalista dal basso dentro le pieghe di un dramma epocale.

"Credo che questo libro sia importante perché ci riporta, dal campo, la nuda verità, la cruda realtà, e ci consente di prendere parte a un dramma che non è per nulla lontano e di prendere le parti di chi sta combattendo per la sua e la nostra libertà" scrive Vittorio Emanuele Parsi nella prefazione.

Curzi è al suo sesto libro (tra cui due romanzi). Cronista da trent'anni, collabora con varie testate e, da dieci, con Il Fatto Quotidiano per cui ha scritto reportage da quattro continenti su temi legati alle guerre e all'immigrazione: dall'Afghanistan al Niger, dal Venezuela al Kurdistan, dal Nordafrica ai Balcani, dal Medio Oriente all'Irlanda del Nord e all'Ucraina. È stato osservatore internazionale durante le elezioni in Nicaragua (2006) e Guatemala (2007). Da marzo 2022 segue il conflitto in Ucraina ed è tornato più volte nel Paese in guerra. Per Infinito edizioni ha pubblicato In Bosnia (2015) e Nel Caucaso, da Grozny a Beslan (2016).



