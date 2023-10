Sanità: Aou Marche, premio per impegno sanitari e organizzazione

(V. 'Agenas, Rozzano e Ancona i due migliori...' delle 11.00) "Questo riconoscimento dimostra il grande impegno della classe medica, sanitaria, infermieristica".

A dirlo all'ANSA è il direttore generale dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche Armando Gozzini, salita per il secondo anno consecutivo sul podio come migliore ospedale pubblico nella classifica del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) sviluppato su mandato del ministero della Salute.

"E' un risultato che serve da esempio" aggiunge Gozzini, sottolineando il fatto che ad Ancona ci sono regolarmente "controlli organizzativi e audit sulla qualità". "Molto bene - prosegue - cerchiamo di proseguire così pur tra gli alti e bassi tra risosre finanziarie e umane. Il sistema sta vivendo grossi cambiamenti, per questo questo risultato è ancora più premiante".



