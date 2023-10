Proseguono i lavori dell'Anas sulla strada 'della Contessa'

Nel cantiere per il ripristino strutturale del viadotto "Contessa", sulla Ss 452 a Gubbio, strada che unisce Umbria e Marche, Anas ha completato le operazioni di assemblaggio e varo delle nuove travi metalliche.

E' quindi iniziato il getto del calcestruzzo per la realizzazione della soletta in cemento armato il cui completamento, previsto per metà novembre, concluderà la parte strutturale dell'opera. A seguire, sarà ultimata la sistemazione dei tratti allargati prima e dopo il viadotto, sarà realizzata la pavimentazione stradale e saranno installate le barriere laterali di sicurezza. In parallelo proseguono anche i lavori di ripristino strutturale della galleria adiacente, dove è in corso il getto del calcestruzzo per la realizzazione della nuova calotta, completata per circa il 75%.

Sarà quindi realizzato il pacchetto stradale. I lavori di ripristino di entrambe le opere, per un investimento complessivo di 9,4 milioni di euro, rientrano nell'ambito del piano di riqualificazione della strada statale 452 "della Contessa", avviato da Anas (società del polo infrastrutture del gruppo Fs Italiane) a partire dal 2019, in seguito alla presa in gestione dell'infrastruttura ex regionale. Nell'ambito dello stesso piano Anas - spiega una sua nota - ha realizzato anche i lavori di risanamento della pavimentazione sull'intero tracciato, rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale e bonifica delle piazzole di sosta, ultimati nel 2020 per un investimento di 2,5 milioni di euro.



