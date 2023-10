Nel 2022 bilancio Marche in equilibrio, Rendiconto parificato

La Sezione di controllo della Corte dei Conti delle Marche, guidata dal presidente Vincenzo Palomba, ha dichiarato parificato il Rendiconto d'esercizio 2022 della Regione Marche. La decisione, dopo il parere favorevole della procura regionale contabile espresso dalla procuratrice Alessandra Pomponio, è arrivata al termine dell'udienza tenuta alla Loggia dei Mercanti ad Ancona, alla quale hanno partecipato, tra le molte autorità, il presidente della Regione Francesco Acquaroli e diversi assessori tra i quali il vice presidente Filippo Saltamartini con deleghe alla Sanità, Francesco Baldelli (Infrastrutture e Lavori Pubblici) e Chiara Biondi (Cultura e Istruzione).

"Pur a fronte di un contesto caratterizzato, a livello nazionale, da importanti elementi di instabilità (conflitto russo-ucraino) e presenza di forti spinte inflattive (energia, materie prime) - scrivono i giudici - e, a livello locale, delle calamità alluvionali e sismiche che hanno investito parte del territorio della provincia anconetana, la Regione è stata in grado di garantire, anche per il 2022, il mantenimento degli equilibri di bilancio di competenze e di cassa".

Il risultato d'esercizio, al 31 dicembre 2022, ammonta a 823,64 milioni mentre la quota disponibile, al netto di vincoli e accantonamenti, è negativa per 57,12 milioni di euro, in riduzione del 26% rispetto al precedente esercizio". Le entrate di competenza nell'esercizio 2022 sono state 5,18 miliardi di euro, tra cui tributarie per 3,49 miliardi. Tra gli scostamenti tra previsioni e accertamenti rispetto all'esercizio precedente, che in totale ammontano a 778 milioni (-14,31%), spicca la mancata accensione di mutui (-100%).

Il presidente Acquaroli ha ribadito il rapporto di leale collaborazione con la Corte dei Conti, sottolineando come le osservazioni serviranno alla Regione che continuerà a lavorare per rendere la propria azione sempre più "efficace, tempestiva e trasparente"; ha citato i fattori (internazionali, calamità naturali ecc.) che hanno segnato il 2022, sottolineando come il risultato di 823 milioni sia stato raggiunto "nel rispetto dei valori e vincoli di finanza pubblica, con invariata pressione fiscale e indebitamento in flessione. Sono stati assicurati conti in ordine e stabilità finanziaria in prospettiva di sviluppo e coesione sociale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA