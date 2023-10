Cinematica Festival ad Ancona, l'anima tra digitale e corpo

Don Luca Peyron, coordinatore dell'Apostolato digitale, il pianista Arturo Stalteri che rende omaggio a Ryūichi Sakamoto, la danzatrice sufi Rana Gorgani sono tra gli ospiti della decima edizione di Cinematica Festival, rassegna di immagine-movimento nelle arti visive, filmiche e performative, ispirandosi al concetto di image-mouvement del filosofo Gilles Deleuze, in corso ad Ancona da oggi fino al 29 ottobre. Dopo la preview e l'omaggio a Carolyn Carlson della scorsa settimana, sono in calendario danza, incontri, convegni, proiezioni, laboratori, corporeità, nuovi media, live e digitale dedicati al tema di questa edizione: "De Anima".

"La spiritualità tra robotica e AI" è il tema del primo talk, a cui partecipano tra gli altri don Luca Pyron, Giovanni Boccia Artieri e Graziano Graziani. In programma nei prossimi giorni un seminario sulla danza dei primi del '900, una creazione site spcific alla Mole Vanvitelliana della compagnia di danza Atacama, la proiezione di un classico del cinema giapponese, "L'arpa birmana", in versione restaurata, e del documentario "Animeland", degli audiovosual set in cui interagiscono musica elettronica e arte visiva digitale. E inoltre una sezione Cinematica Kids su manga e animazione, un mercato di libri manga, laboratori di scrittura creativa e di tecniche di animazione, lo spettacolo dell'iraniana Rana Gorgani, unica derviscia rotante al mondo a esibirsi in pubblico.

Tra le curiosità un laboratorio dedicato ai manicaretti dei cartoni animati giapponesi: i ramen di Naruto, i takoyaki di One Piece, i daifuku di Sailor Moon, i macarons dei Pokémon, i panini di Heidi, i dorayaki di Doraemon e tantissimi altri piatti.

In chiusura il Dance me day, la proiezione dei finalistio di un concorso internazionale di videodanza, due spettacoli di danza al Teatro delle Muse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA